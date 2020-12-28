28 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den corona yasağı! İşte o karar

Süper Lig'in 15. haftasını bay geçiren Fenerbahçe'de artan corona virüsü vakaları nedeniyle önemli kararlar alındı. Sarı-lacivertlilerde son olarak 3 futbolcu pozitif çıkmıştı. İşte o karar


Fenerbahçe'den corona yasağı! İşte o karar
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.12.2020

Uzun süredir sakat olan futbolcuların takıma dönmesiyle 4 Ocak'taki maçına tam kadro çıkmayı hedefleyen 'de, 'ın ardından üç futbolcunun daha Covid-19'a yakalanması sarı lacivertli kulüpte büyük endişeye yol açtı.

Fenerbahçe'den corona yasağı! İşte o karar

Takımda bir 'Covid-19 bulaşma zinciri' oluşmasından endişe eden kulüp yetkilileri, tüm oyunculara, teknik heyete ve personele her gün test yaptırarak, oluşması muhtemel bir zinciri erken teşhisle kırmayı hedefliyor. Sarı lacivertli kulüpte bu amaçla çok sıkı tedbirler alındı...

Fenerbahçe'den corona yasağı! İşte o karar

Öncelikle tüm teknik heyete ve 'nde görev yapan tüm personele sürekli maske takma zorunluluğu getirildi. Artık tesislerde futbolcular haricinde kimse maskesiz dolaşamıyor. Ayrıca tüm futbolcular, teknik ekip ve personelden özel yaşamlarına eskisinden daha fazla dikkat etmeleri istendi.

Fenerbahçe'den corona yasağı! İşte o karar

Ayrıca, "Nerede ve kimlerle olursanız olun, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyun" denildi. 'de önceki gün ve dün yapılan testler her gün tekrarlanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'den corona yasağı! İşte o karar

Bu arada birkaç gün içinde 4 oyuncuda birden Covid-19 çıkmasının nedenleri de araştırılıyor. Daha önce Covid-19 geçiren ve kanında antikor bulunduğu gerekçesiyle, "Bana artık bir şey olmaz" diye düşünen bazı isimlerin maske ve sosyal mesafe kuralını daha az önemsemesinin virüsü tesislere soktuğundan kuşku duyuluyor. Hürriyet'in haberine göre 'ne giren virüsün, maçında yaşanan toplu gol sevinçleri sırasında bulaşmış olabileceğinden de endişe ediliyor. Takımda başka Covid-19 vakalarına rastlarına toplu gol sevinçlerinin yasaklanması gündeme gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu yoğun bakımdaki taraftarla görüştü Belözoğlu yoğun bakımdaki taraftarla görüştü
Fenerbahçe'ye Kasımpaşa öncesi 5 müjde... Fenerbahçe'ye Kasımpaşa öncesi 5 müjde...
F.Bahçe'den corona virüsü açıklaması! F.Bahçe'den corona virüsü açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör