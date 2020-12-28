Fenerbahçe'den corona yasağı! İşte o karar
Süper Lig'in 15. haftasını bay geçiren Fenerbahçe'de artan corona virüsü vakaları nedeniyle önemli kararlar alındı. Sarı-lacivertlilerde son olarak 3 futbolcu pozitif çıkmıştı. İşte o karar
Uzun süredir sakat olan futbolcuların takıma dönmesiyle 4 Ocak'taki Kasımpaşa maçına tam kadro çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, Ozan Tufan'ın ardından üç futbolcunun daha Covid-19'a yakalanması sarı lacivertli kulüpte büyük endişeye yol açtı.
Takımda bir 'Covid-19 bulaşma zinciri' oluşmasından endişe eden kulüp yetkilileri, tüm oyunculara, teknik heyete ve personele her gün test yaptırarak, oluşması muhtemel bir zinciri erken teşhisle kırmayı hedefliyor. Sarı lacivertli kulüpte bu amaçla çok sıkı tedbirler alındı...
Öncelikle tüm teknik heyete ve Samandıra Tesisleri'nde görev yapan tüm personele sürekli maske takma zorunluluğu getirildi. Artık tesislerde futbolcular haricinde kimse maskesiz dolaşamıyor. Ayrıca tüm futbolcular, teknik ekip ve personelden özel yaşamlarına eskisinden daha fazla dikkat etmeleri istendi.
Ayrıca, "Nerede ve kimlerle olursanız olun, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyun" denildi. Fenerbahçe'de önceki gün ve dün yapılan testler her gün tekrarlanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bu arada birkaç gün içinde 4 oyuncuda birden Covid-19 çıkmasının nedenleri de araştırılıyor. Daha önce Covid-19 geçiren ve kanında antikor bulunduğu gerekçesiyle, "Bana artık bir şey olmaz" diye düşünen bazı isimlerin maske ve sosyal mesafe kuralını daha az önemsemesinin virüsü tesislere soktuğundan kuşku duyuluyor. Hürriyet'in haberine göre Samandıra Tesisleri'ne giren virüsün, Başakşehir maçında yaşanan toplu gol sevinçleri sırasında bulaşmış olabileceğinden de endişe ediliyor. Takımda başka Covid-19 vakalarına rastlarına toplu gol sevinçlerinin yasaklanması gündeme gelecek.
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