Bu arada birkaç gün içinde 4 oyuncuda birden Covid-19 çıkmasının nedenleri de araştırılıyor. Daha önce Covid-19 geçiren ve kanında antikor bulunduğu gerekçesiyle, "Bana artık bir şey olmaz" diye düşünen bazı isimlerin maske ve sosyal mesafe kuralını daha az önemsemesinin virüsü tesislere soktuğundan kuşku duyuluyor. Hürriyet'in haberine göre Samandıra Tesisleri'ne giren virüsün, Başakşehir maçında yaşanan toplu gol sevinçleri sırasında bulaşmış olabileceğinden de endişe ediliyor. Takımda başka Covid-19 vakalarına rastlarına toplu gol sevinçlerinin yasaklanması gündeme gelecek.

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