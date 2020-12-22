22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül: Bu maç bizim için büyük fırsat

Bu maç bizim için büyük fırsat
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Tam 4 sezon sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen ve kaptanlık pazubandını takan , takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılara bir yenisini ekledi.

Tam 4 sezon sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen ve kaptanlık pazubandını takan , takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılara bir yenisini ekledi. Başakşehir maçının önemine değinen tecrübeli futbolcu, "Bu karşılaşma bizim için büyük fırsat. Tekrar toparlanmamız, camianın güvenini tekrar kazanmamız adına bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda. Taraftarımıza yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluğu yaşatmak istiyorsak, mücadeleyi bir an olsun bırakmamalıyız" sözlerini sarfetti.

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