Gökhan Gönül: Bu maç bizim için büyük fırsat

Tam 4 sezon sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül, takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılara bir yenisini ekledi.

Tam 4 sezon sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen ve kaptanlık pazubandını takan Gökhan Gönül, takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılara bir yenisini ekledi. Başakşehir maçının önemine değinen tecrübeli futbolcu, "Bu karşılaşma bizim için büyük fırsat. Tekrar toparlanmamız, camianın güvenini tekrar kazanmamız adına bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda. Taraftarımıza yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluğu yaşatmak istiyorsak, mücadeleyi bir an olsun bırakmamalıyız" sözlerini sarfetti.

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