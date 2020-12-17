17 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler

Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak düşüşe geçen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımla ilk kez buluştu. İşte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının detayları...

Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün FB TV'ye çıkıp, 'de üst üste gelen yenilgileri değerlendirmiş ve "Panik yapmıyoruz. Benim ve başkan 'un olduğu yerde paniğe yer yok" demişti...

Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler

Başkan Koç, yöneticiler Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile birlikte dün öğle saatlerinde Sancaktepe 'ne ziyarette bulundu.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler

BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM
YeniMalatya mağlubiyeti sonrasında futbolcularla ilk kez temas kuran Koç, takımla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirerek, herkese önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler

'ın karşısında turu geçmesine rağmen zorlandığını belirten Başkan, Karacabey karşısında dikkatli olunmasını isterken, Yeni Malatya maçındaki görüntüden memnun olmadığını da dile getirdi.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler

, "Burası Fenerbahçe... Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler

YETER Kİ SİZ MÜCADELE EDİN!
Artık kayba tahammüllerinin kalmadığını belirten Koç, "Önce Gaziantep deplasmanı ardından Başakşehir ile Kadıköy'de oynayacağımız maç çok önemli. Bu iki maçta kayıp yaşamamak adına herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler

2021 yılına en güçlü şekilde girmeliyiz. Herkes Fenerbahçe'de olduğunu unutmadan maçlara hazırlanmalı. Yaşayabileceğiniz en ufak sorunda hocanız, sportif direktörünüz ve ben burada olacağım. Biz her şartta arkanızdayız, yeter ki mücadele edin" ifadelerini kullandı. (Sabah)

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