Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler
Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak düşüşe geçen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımla ilk kez buluştu. İşte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının detayları...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün FB TV'ye çıkıp, Kadıköy'de üst üste gelen yenilgileri değerlendirmiş ve "Panik yapmıyoruz. Benim ve başkan Ali Koç'un olduğu yerde paniğe yer yok" demişti...
Başkan Koç, yöneticiler Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile birlikte dün öğle saatlerinde Sancaktepe Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulundu.
BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM
YeniMalatya mağlubiyeti sonrasında futbolcularla ilk kez temas kuran Koç, takımla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirerek, herkese önemli mesajlar verdi.
Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği karşısında turu geçmesine rağmen zorlandığını belirten Başkan, Karacabey karşısında dikkatli olunmasını isterken, Yeni Malatya maçındaki görüntüden memnun olmadığını da dile getirdi.
Ali Koç, "Burası Fenerbahçe... Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum" diye konuştu.
YETER Kİ SİZ MÜCADELE EDİN!
Artık kayba tahammüllerinin kalmadığını belirten Koç, "Önce Gaziantep deplasmanı ardından Başakşehir ile Kadıköy'de oynayacağımız maç çok önemli. Bu iki maçta kayıp yaşamamak adına herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum.
2021 yılına en güçlü şekilde girmeliyiz. Herkes Fenerbahçe'de olduğunu unutmadan maçlara hazırlanmalı. Yaşayabileceğiniz en ufak sorunda hocanız, sportif direktörünüz ve ben burada olacağım. Biz her şartta arkanızdayız, yeter ki mücadele edin" ifadelerini kullandı. (Sabah)
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