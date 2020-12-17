Fenerbahçe'de kritik toplantı! İşte Ali Koç'un futbolculara söylediği sözler

2021 yılına en güçlü şekilde girmeliyiz. Herkes Fenerbahçe'de olduğunu unutmadan maçlara hazırlanmalı. Yaşayabileceğiniz en ufak sorunda hocanız, sportif direktörünüz ve ben burada olacağım. Biz her şartta arkanızdayız, yeter ki mücadele edin" ifadelerini kullandı. (Sabah)

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