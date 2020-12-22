22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de vizyon The End! Ali Koç büyük hayal kırıklığı yaşattı

Vizyon The End! Büyük hayal kırıklığı yaşattı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Vizyon’ sloganıyla göreve gelen taraftarları televizyon başında kahreden bir takım yarattı. ‘İstikrar’ dedi ama 5 teknik adam, 2 sportif direktörle çalıştı. Kadroyu her sezon ‘sil baştan’ yaptı, başarıya hasret kaldı. ‘Gençleşeceğiz’ sözüne rağmen bu sezon 35 yaşında 3 futbolcu aldı.

Tam 2.5 yıl önce 'ı geride bırakıp başkan seçilen önemli hedeflerle yola çıktı. Camiaya vizyon, başarı ve istikrar sözü veren Koç geride kalan sürede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. taraftarı, şampiyonluklar beklerken başarıya hasret kaldı.

GELENLER HEP HAYAL KIRIKLIĞI

Ali Koç döneminde şu ana kadar 48 transfer yapıldı. Bu isimler için kasadan yaklaşık 1 milyar 350 milyon çıktı. Ancak alınan isimlerin çok büyük kısmı beklentileri karşılayamadı.

VERİLEN SÖZLER HAVADA KALDI

'İstikrar' sözü havada kaldı. Göreve gelir gelmez 'ı gönderen Koç sırasıyla Philip Cocu, ve 'la da başarısız sonuçlar nedeniyle yolları ayırdı.

FUTBOL KÜLTÜRÜ YALAN OLDU!

Sezon başında göreve getirilen Erol Bulut da şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı. Yeni bir futbol kültürü inşa edeceği söylenen Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin ömrü de uzun olmadı.

ALTYAPIDAN KİMSE ÇIKMADI

Başkan Koç takımı gençleştirme sözünü de tutamadı. 2.5 yılda altyapıdan hiçbir isim takıma monte edilemezken 35 yaşlarını geride bırakan , ve Sosa alındı.

(Takvim)

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