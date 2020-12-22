22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un Başakşehir'e karşı galibiyeti yok

İşte Erol Bulut'un Başakşehir karnesi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

'in 14. haftasında merakla beklenen - karşılaşması öncesi, Sarı-lacivertlilerin 'un Başakşehir karnesi dikkat çekiyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının daha önce başında olduğu 3 takım ile Turuncu-lacivertli ekibe karşı galibiyeti bulunmuyor. İşte Erol Bulut'un Başakşehir karnesi...

Daha önce ve 'un başındayken Medipol 'e 6 kez rakip olan 'un, turuncu-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyor. Bulut'un takımları, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

'in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Başakşehir ile oynayacak. Ligdeki son 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, rakibi karşısında elde edeceği galibiyetle rahat bir nefes almak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da yarınki müsabakayla kariyerinde bir ilke imza atmanın peşinde.

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EROL BULUT'UN GALİBİYETİ YOK

Erol Bulut, daha önce Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde M.Başakşehir'e karşı 6 mücadeleye çıktı. Bulut, geçtiğimiz sezon Alanya temsilcisinde görev alırken, turuncu-lacivertlilerle oynanan iki maçın 1'nde sahadan beraberlikle ayrılırken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 2-0 kaybetti.

45 yaşındaki çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor teknik direktörü unvanıyla ise Başakşehir'e 3 defa yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.

Erol Bulut'un, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un başında Medipol Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar şöyle:

2019-2020 Alanyaspor: 0 - Başakşehir: 0 / Başakşehir: 2 - Alanyaspor: 0
2018-2019 Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 / Yeni Malatyaspor: 0 - Başakşehir: 2
2017-2018 Yeni Malatyaspor: 0 - Başakşahir: 2 / Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

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