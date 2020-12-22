22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Olympiakos'u ağırlayacak
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

Türk Hava Yolları Euroleague'de 16. hafta maçında Beko ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 16. haftasında 'ın takımını konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 23 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 17. sırada yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Olympiakos ise 9. basamakta bulunuyor.

İki takım Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bu yana 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Fenerbahçe kazanırken, 10'unda ise Olympiakos sahadan galip ayrıldı.

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