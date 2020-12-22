Son dakika: Fenerbahçe'de corona şoku! 1 futbolcu ve 1 personel...

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Sarı lacivertli ekipte 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fenerbahçe, bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır.

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