22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de corona şoku! 1 futbolcu ve 1 personel...

Fenerbahçe'de corona şoku! 1 futbolcu ve 1 personel...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

, maçı öncesi yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Sarı lacivertli ekipte 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

, bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır.

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