Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Takımın patronu kim?
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında kulübeye gelen Mert Hakan Yandaş'a hocası Erol Bulut taktik vermeye çalıştı. Bulut'u dinlemeyen yıldız oyuncu, tribündeki Emre Belözoğlu ile konuştu. "Patron kim?" tartışmaları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Futboluyla ve aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor.
Önceki gün kaybedilen Gaziantep FK maçında teknik direktör Erol Bulut, kulübeye doğru gelen Mert Hakan Yandaş'a taktik vermeye çalıştı ancak 26 yaşındaki oyuncu hocasını takmadı.
Bulut'u dinlemek yerine maçı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu'na doğru yönelen Mert Hakan, ellerini açarak arkadaşlarını Belözoğlu'na şikayet etti.
Bulut'u dikkate almayarak direkt olarak Belözoğlu ile muhatap olan Mert Hakan'ın bu tavrı, "Fener'de patron kim?" sorusunu da beraberinde getirdi.
Erol Bulut'un Samandıra'da Belözoğlu'nun karizması sebebiyle takımın üzerinde otorite kurmakta zorlandığı ve futbolcuların arasında gruplaşmalar olduğu biliniyor. (Takvim)
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