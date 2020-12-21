21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Takımın patronu kim?

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında kulübeye gelen Mert Hakan Yandaş'a hocası Erol Bulut taktik vermeye çalıştı. Bulut'u dinlemeyen yıldız oyuncu, tribündeki Emre Belözoğlu ile konuştu. "Patron kim?" tartışmaları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Takımın patronu kim?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Futboluyla ve aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden 'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Takımın patronu kim?

Önceki gün kaybedilen FK maçında teknik direktör , kulübeye doğru gelen Yandaş'a taktik vermeye çalıştı ancak 26 yaşındaki oyuncu hocasını takmadı.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Takımın patronu kim?

Bulut'u dinlemek yerine maçı tribünden izleyen sportif direktör 'na doğru yönelen , ellerini açarak arkadaşlarını Belözoğlu'na şikayet etti.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Takımın patronu kim?

Bulut'u dikkate almayarak direkt olarak Belözoğlu ile muhatap olan 'ın bu tavrı, "Fener'de patron kim?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Takımın patronu kim?

'un Samandıra'da Belözoğlu'nun karizması sebebiyle takımın üzerinde otorite kurmakta zorlandığı ve futbolcuların arasında gruplaşmalar olduğu biliniyor. (Takvim)

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