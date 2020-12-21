Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam
Fenerbahçe'de alınan üst üste yenilgiler sonrası moraller altüst olurken, sarı-lacivertliler, Gaziantep maçının ardından izlenecek yol haritasını belirledi. Yönetim, çarşamba günü Başakşehir ile oynanacak maçta da kayıp yaşaması halinde teknik heyetle yollarını ayıracak. İşte detaylar...
Son 6 haftada 4 yenilgi alan Fenerbahçe'de işler karıştı... Teknik direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefindeki ilk isim olurken, sarı- lacivertlilerde hoca değişikliği en çok konuşulan konuların başında gelmeye başladı.
Gaziantepspor yenilgisi sonrası başkan Ali Koç ile birkaç yöneticinin de bu konuda karar aldığı öğrenildi. Ligin 14. haftasında çarşamba günü Başakşehir'i konuk edecek olan Kanarya'nın bu 90 dakikada alacağı sonuç; Erol Bulut için ya tamam ya da devam anlamına gelecek.
Başakşehir maçında kayıp yaşanması halinde genç hoca ile yollarını ayıracak olan F.Bahçe, yeni bir teknik direktör için kolları sıvayacak. Sarı-lacivertlilerin tercihini yabancıdan yana kullanacağı belirtilirken, sezon başında temas kurulan isimlerin tekrar gündeme gelebileceği iddia edildi.
Bu arada F.Bahçe taraftarı da Erol Bulut konusunda ikiye bölündü. 12. adamın birçoğu 45 yaşındaki hocanın hemen gönderilmesini istiyor, bir bölümü ise devre arasına kadar çalışması gerektiğini savunuyor.
ARTIK PANİK VAR!
Sportif direktör Emre, geçtiğimiz günlerde eleştirilere yanıt vermiş ve, "Panik yok" demişti. Ancak F.Bahçe için ligde son 6 hafta büyük hüsran oldu. Bu süreçte 2 maç kazanan Kanarya, 4 karşılaşmadan puansız ayrıldı.
EN İYİSİ EROL BULUT!
Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe'ye gelen 3. teknik direktör olan Erol Bulut, önceki iki meslektaşına göre daha çok puan ortalaması yakaladı.
13 Süper Lig maçında 1.77 puan ortalaması bulunan Bulut'u, 23 lig maçında 1.65 puanla Ersun Yanal, 10 lig maçında 0.90 ortalamayla Cocu takip ediyor.
BULUT'UN ACI GÜNÜ
Öte yandan eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Erol Bulut, dün acı bir haber aldı. Genç hocanın halası Emine Erdoğan hayatını kaybetti. Bulut'un ölüm haberini dünkü idman sırasında öğrendiği belirtildi.
(Fotomaç)
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