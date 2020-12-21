Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam

Gaziantepspor yenilgisi sonrası başkan Ali Koç ile birkaç yöneticinin de bu konuda karar aldığı öğrenildi. Ligin 14. haftasında çarşamba günü Başakşehir'i konuk edecek olan Kanarya'nın bu 90 dakikada alacağı sonuç; Erol Bulut için ya tamam ya da devam anlamına gelecek.