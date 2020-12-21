21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam

Fenerbahçe'de alınan üst üste yenilgiler sonrası moraller altüst olurken, sarı-lacivertliler, Gaziantep maçının ardından izlenecek yol haritasını belirledi. Yönetim, çarşamba günü Başakşehir ile oynanacak maçta da kayıp yaşaması halinde teknik heyetle yollarını ayıracak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Son 6 haftada 4 yenilgi alan 'de işler karıştı... eleştiri oklarının hedefindeki ilk isim olurken, sarı- lacivertlilerde hoca değişikliği en çok konuşulan konuların başında gelmeye başladı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam

yenilgisi sonrası başkan ile birkaç yöneticinin de bu konuda karar aldığı öğrenildi. Ligin 14. haftasında çarşamba günü 'i konuk edecek olan Kanarya'nın bu 90 dakikada alacağı sonuç; için ya tamam ya da devam anlamına gelecek.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam

maçında kayıp yaşanması halinde genç hoca ile yollarını ayıracak olan F.Bahçe, yeni bir için kolları sıvayacak. Sarı-lacivertlilerin tercihini yabancıdan yana kullanacağı belirtilirken, sezon başında temas kurulan isimlerin tekrar gündeme gelebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam

Bu arada F.Bahçe taraftarı da konusunda ikiye bölündü. 12. adamın birçoğu 45 yaşındaki hocanın hemen gönderilmesini istiyor, bir bölümü ise devre arasına kadar çalışması gerektiğini savunuyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam

ARTIK PANİK VAR!
Sportif direktör Emre, geçtiğimiz günlerde eleştirilere yanıt vermiş ve, "Panik yok" demişti. Ancak F.Bahçe için ligde son 6 hafta büyük hüsran oldu. Bu süreçte 2 maç kazanan Kanarya, 4 karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam

EN İYİSİ EROL BULUT!
'un başkanlığı döneminde 'ye gelen 3. olan , önceki iki meslektaşına göre daha çok puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam

13 maçında 1.77 puan ortalaması bulunan Bulut'u, 23 lig maçında 1.65 puanla , 10 lig maçında 0.90 ortalamayla Cocu takip ediyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam

BULUT'UN ACI GÜNÜ
Öte yandan eleştiri oklarının hedefindeki isim olan , dün acı bir haber aldı. Genç hocanın halası hayatını kaybetti. Bulut'un ölüm haberini dünkü idman sırasında öğrendiği belirtildi.

(Fotomaç)

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