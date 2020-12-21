21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılırken sarı-lacivertli yöneticiler, Gaziantep FK yenilgisi sonrası başkan Ali Koç'a dünyaca ünlü teknik adamı önerdi. İşte o isim...

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası için kazan kaldırdı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi

Yöneticilerin, başkan 'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise Lucien Favre'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi

FAVRE'Yİ KAÇIRMAYALIM ÖNERİSİ
Yönetimin 'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve "Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir" dediği belirlendi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi

BAŞKAN ALİ KOÇ YALNIZ KALDI
Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, ise 'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak maçını bekliyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi

BAŞAKŞEHİR KADER MAÇI
Çarşamba günü oynanacak olan maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi

Olası bir puan kaybında başkan 'un da Bulut'un arkasında durmayacağı konuşuluyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi

Lucien Favre, 2 Lig şampiyonluğu, 2 2 İsviçre Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kazandı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi

Son olarak 'da çalışan 61 yaşındaki teknik adam, daha önce , Nise, Zürich, ve Mönchengladbach gibi takımları çalıştırmıştı.

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