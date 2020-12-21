21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de moraller sıfır!

Samandıra'da moraller sıfır!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

'ten dönen , ara vermeden maçının hazırlıklarına başladı. yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertlilerin moralsiz oldukları gözlendi.

'ten dönen , ara vermeden maçının hazırlıklarına başladı. yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertlilerin moralsiz oldukları gözlendi. Gaziantep maçına 11'de çıkan isimler rejenerasyon ile yetinirken, diğer futbolcular hafif tempoda çalıştı. Bu arada Başakşehir maçının ardından 15. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe'nin 'da kamp yapabileceği belirtildi.
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