21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa bilmecesi

Jose Sosa bilmecesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Sakatlığı nedeniyle hafta içinde yalnızca son idmanda yer alan Sosa'nın deplasmanına götürülmesi taraftarların yüzünü güldürmüştü. Ancak karşılaşmaya yedek soyunan ve 90 dakika içinde de tercih edilmeyen Tangocu'nun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle hafta içinde yalnızca son idmanda yer alan Sosa'nın deplasmanına götürülmesi taraftarların yüzünü güldürmüştü. Ancak karşılaşmaya yedek soyunan ve 90 dakika içinde de tercih edilmeyen Tangocu'nun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi. Taraftarlar da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, "Sosa eğer riske edilmemek için oynatılmadıysa neden kadroya alındı?" ifadesini kullandı.
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