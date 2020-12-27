Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de uzun süredir savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan ve bu sorunu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, o ismi buldu. İtalyan basınına göre sarı lacivertliler Lazio'da oynayan 34 yaşındaki Stefan Radu hakkında girişimlere başladı. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon özellikle iç sahada istikrarsız bir performansa imza atan Fenerbahçe, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi.
Yaşadığı sürpriz mağlubiyetlerin ardından defans hattı sıkça eleştirilen sarı-lacivertli takımın, bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin gündemine aldığı o ismi ise İtalyan basını duyurdu. İşte tüm detaylar...
Fotomaç'ın derlediği ve La Lazio Siamo Noi adlı sitede yer alan özel habere göre daha önce Vedat Muriqi için etkileşimde bulunan Lazio ve Fenerbahçe bu kez Rumen savunmacı Stefan Radu için rolleri değişti.
Sarı-lacivertli takımın, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli defans oyuncusunu ocak ayında transfer etmek istediği ifade edildi.
Buna karşın, teknik direktör Simone Inzaghi'nin en güvendiği isimlerden olan Radu'yu bırakmak istemediği kaydedildi.
Lazio ile henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamayan Rumen futbolcunun, yine de Roma'da yaşamaktan mutlu olduğu ve kulüpte en çok forma giyen oyuncu unvanını almak için kalmayı hedeflediği belirtiliyor.
Haberde Fenerbahçe'nin devre arasından ziyade sezon sonunda Lazio ile tekrar görüşmesi durumunda transferin farklı bir senaryo ile sonuçlanabileceği de bildirildi.
34 yaşındaki Stefan Radu, 2008 yılından bu yana aralıksız Lazio forması giyiyor. Defansın merkezinde oynayan başarılı futbolcu, şu ana kadar kulüp formasıyla toplam 391 karşılaşmada mücadele etti.
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