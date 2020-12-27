27 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de uzun süredir savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan ve bu sorunu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, o ismi buldu. İtalyan basınına göre sarı lacivertliler Lazio'da oynayan 34 yaşındaki Stefan Radu hakkında girişimlere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'de bu sezon özellikle iç sahada istikrarsız bir performansa imza atan , gözünü ocak ayı dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı

Yaşadığı sürpriz mağlubiyetlerin ardından defans hattı sıkça eleştirilen sarı-lacivertli takımın, bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı

'nin gündemine aldığı o ismi ise İtalyan basını duyurdu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı

Fotomaç'ın derlediği ve La Lazio Siamo Noi adlı sitede yer alan özel habere göre daha önce Vedat Muriqi için etkileşimde bulunan Lazio ve bu kez Rumen savunmacı için rolleri değişti.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı

Sarı-lacivertli takımın, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli defans oyuncusunu ocak ayında etmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı

Buna karşın, teknik direktör Simone Inzaghi'nin en güvendiği isimlerden olan Radu'yu bırakmak istemediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı

Lazio ile henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamayan Rumen futbolcunun, yine de Roma'da yaşamaktan mutlu olduğu ve kulüpte en çok forma giyen oyuncu unvanını almak için kalmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı

Haberde 'nin devre arasından ziyade sezon sonunda Lazio ile tekrar görüşmesi durumunda transferin farklı bir senaryo ile sonuçlanabileceği de bildirildi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Stefan Radu için girişimler başladı

34 yaşındaki , 2008 yılından bu yana aralıksız Lazio forması giyiyor. Defansın merkezinde oynayan başarılı futbolcu, şu ana kadar kulüp formasıyla toplam 391 karşılaşmada mücadele etti.

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