21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yalnız adam Luiz Gustavo! Taraftarlar Sambacı'ya sahip çıktı

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında sahada ayak basmadık yer barıkmayan Gustavo, tek başına çırpındı! Fener taraftarı mesajlarıyla Brezilyalı'ya sahip çıktı.

Fenerbahçe'de yalnız adam Luiz Gustavo! Taraftarlar Sambacı'ya sahip çıktı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.12.2020

'te sahada ayak basmadık yer barıkmayan Gustavo, tek başına çırpındı! Fener taraftarı mesajlarıyla Brezilyalı'ya sahip çıktı.

Fenerbahçe'de yalnız adam Luiz Gustavo! Taraftarlar Sambacı'ya sahip çıktı

'e deplasmanda 3-1 yenilerek son 6 lig maçında 4. mağlubiyetini alan 'de, akıllarda kalan tek şey Luiz Gustavo'nun orta sahada tek başına çırpınışı biraz da Pelkas'ın katkıları oldu.

Fenerbahçe'de yalnız adam Luiz Gustavo! Taraftarlar Sambacı'ya sahip çıktı

Rakip atakları ilk olarak kendisi karşılayan Gustavo, hemen hemen tüm hücum aksiyonlarında da rakip yarı alanda risk aldı ve takımı adına gol aradı.

Fenerbahçe'de yalnız adam Luiz Gustavo! Taraftarlar Sambacı'ya sahip çıktı

Brezilyalı oyuncunun bu çabasını gören Sarı- Lacivertliler de Gustavo için "Yalnız asker. Tek başına savaşıyor" şeklinde mesajlar gönderdiler.

Fenerbahçe'de yalnız adam Luiz Gustavo! Taraftarlar Sambacı'ya sahip çıktı

Gustavo, 'de 3-0 kaybedilen maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını daha ciddi ve özverili olmaya davet etmişti.

Fenerbahçe'de yalnız adam Luiz Gustavo! Taraftarlar Sambacı'ya sahip çıktı

Ligin en çok top çalan oyuncusu olan Gustavo, G.Antep deplasmanında sahada ayak basmadık yer bırakmadı. (Takvim)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi Bulut ile ipler kopuyor! Yönetim Ali Koç'a o hocayı önerdi
F.Bahçe'de sular durulmuyor! Takımın patronu kim? F.Bahçe'de sular durulmuyor! Takımın patronu kim?
Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam Bulut'un son şansı! Ya tamam ya devam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör