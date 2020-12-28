28 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kasımpaşa öncesi 5 müjde...

Süper Lig'de 15. haftayı 'BAY' geçen Fenerbahçe'ye 5 futbolcudan müjde geldi. Sarı lacivertli ekibin ligin 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesindeki hazırlıklarında, 5 futbolcu takımla çalışmalara katıldı. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kasımpaşa öncesi 5 müjde...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'de 'i farklı mağlup ederek kötü gidişata son veren 'de gözler 16. haftadaki maçına çevrildi.

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kasımpaşa öncesi 5 müjde...

Ligde 15. haftayı '' geçecek olan sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta oynayacağı maçının hazırlıklarını Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kasımpaşa öncesi 5 müjde...

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kasımpaşa öncesi 5 müjde...

5 YILDIZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
'ye 5 isimden ise müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Samatta, Lemos, ve 'nın antrenmanın tamamında, Perotti'nin ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kasımpaşa öncesi 5 müjde...

NOVAK VE THIAM YER ALMADI!
'de öte yandan hafif ağrıları bulunan Novak ile Thiam'ın ise antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kasımpaşa öncesi 5 müjde...

Bu arada antrenmanın ardından Lemos'un doğun günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı da takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

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