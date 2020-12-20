20 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 90-54 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Bursa'ya şans tanımadı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beko sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 90-54 kazandı.

Maça etkili bir başlangıç yapan Beko, üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 26-12 üstün bitirmeyi başardı.

İkinci periyotta etkili oyununu iyice hissettiren ev sahibi ekip, hücumda gösterdiği performansla kolay sayılar üretti. Etkili oyununu savunmaya da yansıtan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 53-28 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda ve savunmada etkinlik gösteremeyen rakibi karşısında farkı artıran Fenerbahçe Beko, final periyoduna 75-39 üstün girdi.

Maçın son periyodunda dengeli bir oyun sergileyen iki ekip de pota altından sayılar üretti. Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 90-54 galip ayrıldı.

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