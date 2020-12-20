Fenerbahçe Beko 90-54 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Frutti Extra Bursaspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 90-54 kazandı.
Maça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 26-12 üstün bitirmeyi başardı.
İkinci periyotta etkili oyununu iyice hissettiren ev sahibi ekip, hücumda gösterdiği performansla kolay sayılar üretti. Etkili oyununu savunmaya da yansıtan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 53-28 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte hücumda ve savunmada etkinlik gösteremeyen rakibi karşısında farkı artıran Fenerbahçe Beko, final periyoduna 75-39 üstün girdi.
Maçın son periyodunda dengeli bir oyun sergileyen iki ekip de pota altından sayılar üretti. Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 90-54 galip ayrıldı.
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