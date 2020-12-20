Son 2 sezondur taraftarını hüsrana uğratan ve yaz transfer döneminde kadrosunu 18 transferle güçlendiren Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sona ulaşıp 4. yıldızı takmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler geniş rotasyonlu bir kadro kurarken, takımın başına da Erol Bulut'u getirmişti. Ligde son 6 maçta alınan 4 mağlubiyet sonrasında, deneyimli teknik adam 3 yıldız isme neşteri vurdu. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve kulübeye yollanacak 3 yıldız isim... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri