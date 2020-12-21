21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hasar büyük

Fenerbahçe'de hasar büyük
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

sınavı öncesi eksiklere cezalı Pelkas da eklendi. Oyuncular arasında gerginlik ekranlara yansıdı. ’de işler tam bir arapsaçı.

Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından 'te de hüsran yaşayan 'de hasar çok büyük oldu. Sakatlıkları nedeni ile birkaç maçta daha forma giyemeyecek olan Lemos, Samatta, , ve Perotti'ye cezalı duruma düşen Pelkas da eklendi. Sarı-lacivertliler, 14. haftada sınavında çarşamba günü oynanacak maçına bu 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Eksikler teknik heyetin canını sıkarken, futbolcular arasında gerginlikler de önceki gün ekranlara yansıdı. Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı Ferdi'yi hocasına şikayet etti, "Valli böyle olmaz hocam" dedi. ile , kaleci Oytun'a yediği gollerden sonra sert tepkiler gösterdi.

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