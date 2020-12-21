Fenerbahçe'de hasar büyük
Başakşehir sınavı öncesi eksiklere cezalı Pelkas da eklendi. Oyuncular arasında gerginlik ekranlara yansıdı. Fenerbahçe’de işler tam bir arapsaçı.
Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından Gaziantep'te de hüsran yaşayan Fenerbahçe'de hasar çok büyük oldu. Sakatlıkları nedeni ile birkaç maçta daha forma giyemeyecek olan Lemos, Samatta, Valencia, Tolga Ciğerci ve Perotti'ye cezalı duruma düşen Pelkas da eklendi. Sarı-lacivertliler, 14. haftada sınavında çarşamba günü oynanacak Başakşehir maçına bu 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Eksikler teknik heyetin canını sıkarken, futbolcular arasında gerginlikler de önceki gün ekranlara yansıdı. Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı Ferdi'yi hocasına şikayet etti, "Valli böyle olmaz hocam" dedi. Caner Erkin ile Ozan Tufan, kaleci Oytun'a yediği gollerden sonra sert tepkiler gösterdi.
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