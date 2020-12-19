19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül Gaziantep FK maçında neden 11'de yer almadı? Erol Bulut açıkladı

Gökhan Gönül neden 11'de yok? Erol Bulut açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Teknik Direktörü , FK maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut, sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu 'ün neden 11'de yer almadığını açıkladı.

'in 13. haftasında FK deplasmanına konuk olan 'de teknik direktör , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut, ilk 11'de yer almayan 'ün uzun süredir bir sakatlığı olduğunu ve riske etmek istemedikleri için ilk 11'de görev almadığını söyledi. Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SIKINTILARIMIZI MASAYA DÖKTÜK"

Takımla toplantılar yaptık. Sıkıntılarımızı masaya döktük. Bu toplantının sonucu, olumlu olarak sahaya yansıyacak.

"GÖKHAN'I RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"

Gökhan'ın uzun süredir bir sakatlığı vardı, sakat sakat oynuyordu. Riske etmek istemiyoruz. Aramızdan daha uzun süre ayrılmamasını istiyoruz. Diğer tarafta da Novak olacak. Tercihimiz bu şekilde oldu.

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