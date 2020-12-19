Fenerbahçe'de Gökhan Gönül Gaziantep FK maçında neden 11'de yer almadı? Erol Bulut açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut, sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün neden 11'de yer almadığını açıkladı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut, ilk 11'de yer almayan Gökhan Gönül'ün uzun süredir bir sakatlığı olduğunu ve riske etmek istemedikleri için ilk 11'de görev almadığını söyledi. Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SIKINTILARIMIZI MASAYA DÖKTÜK"

Takımla toplantılar yaptık. Sıkıntılarımızı masaya döktük. Bu toplantının sonucu, olumlu olarak sahaya yansıyacak.

"GÖKHAN'I RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"

Gökhan'ın uzun süredir bir sakatlığı vardı, sakat sakat oynuyordu. Riske etmek istemiyoruz. Aramızdan daha uzun süre ayrılmamasını istiyoruz. Diğer tarafta da Novak olacak. Tercihimiz bu şekilde oldu.

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