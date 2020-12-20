20 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kadroda sürpriz

Kadroda sürpriz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Tam 6 eksikle Gaziantep'e giden Fenerbahçe'de zoraki değişikliklerle birlikte sürpriz bir 11 sahaya çıktı. Kadroda sakat , Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti ile cezalı Altay'ın yer almazken, beklerde de farklı isimler sahadaydı.

Tam 6 eksikle Gaziantep'e giden Fenerbahçe'de zoraki değişikliklerle birlikte sürpriz bir 11 sahaya çıktı. Kadroda sakat , Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti ile cezalı Altay'ın yer almazken, beklerde de farklı isimler sahadaydı. Gökhan ve Caner'i kesen teknik direktör Erol Bulut; Nazım ile Novak'ı sahaya sürdü. Sakatlıktan kurtulan Sosa da yedek soyundu.

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