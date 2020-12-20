Fenerbahçe'de kadroda sürpriz

Tam 6 eksikle Gaziantep'e giden Fenerbahçe'de zoraki değişikliklerle birlikte sürpriz bir 11 sahaya çıktı. Kadroda sakat Tolga, Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti ile cezalı Altay'ın yer almazken, beklerde de farklı isimler sahadaydı.

Tam 6 eksikle Gaziantep'e giden Fenerbahçe'de zoraki değişikliklerle birlikte sürpriz bir 11 sahaya çıktı. Kadroda sakat Tolga, Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti ile cezalı Altay'ın yer almazken, beklerde de farklı isimler sahadaydı. Gökhan ve Caner'i kesen teknik direktör Erol Bulut; Nazım ile Novak'ı sahaya sürdü. Sakatlıktan kurtulan Sosa da yedek soyundu.

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