Fenerbahçe kritik virajda! İşte Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi 6 eksik bulunurken, teknik direktör Erol Bulut sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçındaki muhtemel 11'i...
İç sahada üst üste alınan 3 yenilginin ardından eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe, sezonun en zor sınavlarından birine çıkacak. Sarı-lacivertliler, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ligin flaş takımlarından Gaziantepspor'a konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Kazanmaktan başka düşüncesi olmayan Kanarya, bu önemli 90 dakikaya 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti, Gaziantep deplasmanında yer almayacak. Karacabey Belediyespor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası nedeni ile takımını yalnız bırakacak. Altay'ın yokluğunda elmacık kemiği kırıldıktan sonra idmanlara başlayan Harun Tekin'in eldivenleri giymesi beklenirken, teknik heyetin dün aldığı son kararla Oytun'u kaleye geçireceği öğrenildi.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: GÜNAY, DJILOBODJI, KANABIYIK, TOSCA, MIRALLAS, MAXIM, OLKOWSKI, VETRIH, GÜRAY, KENAN, MUHAMMET
Fenerbahçe: OYTUN, SANGARE, SERDAR, TISSERAND, CANER, GUSTAVO, OZAN, MERT HAKAN, THIAM, PELKAS, CISSE
OYTUN HAZIR KITA!
Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin kalesini koruması beklenen Oytun Özdoğan, kısa ve öz konuştu. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyleyen 22 yaşındaki file bekçisi, "Kendimi her zaman hazır tutuyorum. Görev verilmesi halinde tüm motivasyonumla sahadaki yerimi alacağım" dedi.
2 OYUNCU SINIRDA
Gaziantep deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de iki önemli isim kart sınırında bulunuyor. Sezonun flaş ismi Ozan Tufan ile kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu ikili sarı kart görmesi halinde Başakşehir sınavında forma giyemeyecek.
ANTEP'TE 1 EKSİK
Geçtiğimiz haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapatan Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye karşı tek eksikle çıkacak. Son maçta sakatlanan Kanabıyık'ın bugün forma giymesi beklenirken, Morais'in tedavisinin sürdürdüğü ve oynayamayacağı öğrenildi.
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