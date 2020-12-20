20 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 14. haftasında çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci'nin son durumları hakkında bilgi verildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü 'i konuk edecek , hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU NE?

Enner , Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un özel program dahilinde çalıştığı, Diego Perotti ve 'nin ise çalışmalarını salonda sürdürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

, 21 Aralık Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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