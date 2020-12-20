Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi
Süper Lig'in 14. haftasında çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci'nin son durumları hakkında bilgi verildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU NE?
Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un özel program dahilinde çalıştığı, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci'nin ise çalışmalarını salonda sürdürdüğü kaydedildi.
Fenerbahçe, 21 Aralık Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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