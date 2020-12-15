15 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Savunma sorununa Serdar Aziz çözümü!

Savunma sorununa Serdar Aziz çözümü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Fenerbahçe'de teknik heyet, moral ve form düşüşü yaşayan oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışıyor. Savunmadaki sıkıntı ise 'le çözülecek.

Samandıra'da teknik heyet terapiye başladı. Moral düşüşü yaşayan oyuncular yapılan konuşmalarla tekrar motive edilmeye çalışılıyor. Hedef kupadaki Karacabey maçıyla yeni bir başlangıç yapmak. Savunmada yaşanan sıkıntıların ise 'in dönüşüyle son bulması planlanıyor. "Hatalarımızdan ders alıp, önümüze bakmalıyız" diyen Erol Bulut, iç sahada yaşanan puan kayıplarına çözüm bulmak için de yardımcılarıyla mesai harcıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu da zor günde teknik ekip ve oyunculaların yanında yer alarak moral aşılıyor
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