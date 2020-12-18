Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Mesut Özil için dün flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Mesut'un Arsenal ile 6 aylık sözleşmesi olduğunu hatırlatıp, "Futbolu özlediği aşikar. Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalışıyor. Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu açıkça belirtmek istiyorum. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak" ifadelerini kullandı. Bu arada Alman Bild Gazetesi de, 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında olmasa da yaz döneminde sarı-lacivertlilere imza atabileceğini yazdı.
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