Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı
Ocak ayına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Fatih Terim'in kadroda görmek istediği iki isim için teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray aynı isimleri transfer listesine aldı.
Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın da gündeminde olan isimler için ilk teması kurdu.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 2 genç yıldız adayına kanca attı. Sarı-Lacivertliler, Eskişehirspor'un 22 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan'ın menajeriyle temas kurdu.
19 yaşındaki gelecek vadeden santrfor Batuhan Kör için ise Bursaspor'un kapısı çalındı.
BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Mehmet Özcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bonservis bedeli söz konusu değil. Batuhan Kör için ise Bursaspor'a teklif yapıldı. Genç santrfor için pazarlıklar devam ediyor.
ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK
Fenerbahçe'nin bu hamlesine Galatasaray'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu. (Takvim)
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