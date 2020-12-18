18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı

Ocak ayına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Fatih Terim'in kadroda görmek istediği iki isim için teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ve aynı isimleri listesine aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertliler 'ın da gündeminde olan isimler için ilk teması kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

, ezeli rakibi 'ın kadrosuna katmak istediği 2 genç yıldız adayına kanca attı. Sarı-Lacivertliler, 'un 22 yaşındaki ön liberosu 'ın menajeriyle temas kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı

19 yaşındaki gelecek vadeden santrfor için ise 'un kapısı çalındı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı

BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bonservis bedeli söz konusu değil. için ise 'a teklif yapıldı. Genç santrfor için pazarlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı

ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK

'nin bu hamlesine 'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu. (Takvim)

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