18 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu! Tam 6 eksik...

F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Tam 6 eksik...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 Giriş Tarihi: 18.12.2020

'in 13. haftasında FK'ya konuk olacak 'nin, kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde ve Harun Tekin kafilede yer alırken; Perotti, , Tolga Ciğerci, Samatta, Lemos, Altay Bayındır kadroda bulunmadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

, 'in 13. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü FK'ya konuk olacak. Sarı lacivertliler bu zor mücadele öncesi kamp kadrosunu duyurdu.

KANARYA'DA 6 EKSİK!

Buna göre Fenerbahçe'de Perotti, , Tolga Ciğerci, Samatta, Lemos, Altay Bayındır(cezalı) kadroda yer almadı.

SOSA KADRODA!

Öte yandan Jose Ernesto Sosa'nın sakat olduğu iddiası yer alırken, Fenerbahçe Arjantinli futbolcunun kadroda olduğu belirtildi.

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