13 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Cisse direğe takıldı

Cisse direğe takıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Fenerbahçe,  karşısında 3-0 geriye düşerken ile etkili olmaya çalıştı. Senegalli yıldız 67. dakikada sert bir şut çekerken üst direğe takıldı. Ayrıca 82'de de bir pozisyon yakaladı ama kaleci Ertaç'a takıldı.

Fenerbahçe, karşısında 3-0 geriye düşerken ile etkili olmaya çalıştı. Senegalli yıldız 67. dakikada sert bir şut çekerken üst direğe takıldı. Ayrıca 82'de de bir pozisyon yakaladı ama kaleci Ertaç'a takıldı.

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