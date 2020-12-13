Fenerbahçe'de Cisse direğe takıldı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 3-0 geriye düşerken Papiss Cisse ile etkili olmaya çalıştı. Senegalli yıldız 67. dakikada sert bir şut çekerken üst direğe takıldı. Ayrıca 82'de de bir pozisyon yakaladı ama kaleci Ertaç'a takıldı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 3-0 geriye düşerken Papiss Cisse ile etkili olmaya çalıştı. Senegalli yıldız 67. dakikada sert bir şut çekerken üst direğe takıldı. Ayrıca 82'de de bir pozisyon yakaladı ama kaleci Ertaç'a takıldı.

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