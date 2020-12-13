13 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

"Jailson’u arar hale geldik"

Jailson’u arar hale geldik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Lemos’tan sonra dün bu kez Tisserand yaptırdığı gereksiz penaltıyla F.Bahçe’yi yaktı. Taraftarlar bu tepkiyi verdi.

Fenerbahçe'nin savunma çilesi bu sezon da devam ediyor. Yeni transferler Mauricio Lemos ile Marcel Tisserand da yaraya merhem olamadı. Lemos, Fatih Karagümrük maçında yaptırdığı 2 penaltı ve ile Beşiktaş derbilerindeki kötü oyunları sonrası gözden düşmüştü. Dün bu kez sahneye Marcel Tisserand çıktı. Maçın başında hiç pozisyon yokken yaptırdığı gereksiz penaltıyla takımın moralini alt üst etti. Taraftarlar sosyal medyada Demokratik Kongo'lu stopere tepki gösterirken, "Jailson'u arar hale geldik" paylaşımları yapıldı.

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