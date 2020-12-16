16 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif

Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Son dakika haberi: Ara transferde takviye yapacak olan 'ye sürpriz bir teklif geldi. temsilcisi , sarı-lacivertlilere 'ın eski yıldızı 'yu kiralık olarak önerdi. İşte detaylar...

Sezon öncesi yaptığı yaptığı takviyelerle transferin en çok konuşulan takımı olan , ocak ayı öncesi de hareketli günler yaşıyor. Listesinde birçok isim bulunan ve menajerlerin önerdiği futbolcuları araştıran sarı-lacivertliler için sürpriz bir gelişme yaşandı. 2018-19 ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 'da kiralık oynayan , bu kez Kanarya'ya önerildi. 23 yaşındaki futbolcunun 2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu , bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif etti.

FRANSA'DA ŞANSI YOK!
Geçtiğimiz günlerde 'a gelen Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'nın sportif direktör Emre Belözoğlu'yla da görüştüğü iddia edilmişti. Avrupa'dan birçok takımın listesinde yer alan Nijeryalı kanat oyuncusunu 'den Fenerbahçe ile birlikte ve 'in de istediği ileri sürüldü. Monaco formasıyla bu sezon yalnızca 4 maçta 139 dakika sahada kalan Onyekuru, 1 asistlik performans sergiledi. Son maçına 19 Eylül'de çıkan genç futbolcu, ekibinde forma şansı bulamıyor.

Biyonik adam Ozan

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi
Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü
Juan Jesus gemileri yaktı! Fenerbahçe... Juan Jesus gemileri yaktı! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör