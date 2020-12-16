Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
Son dakika transfer haberi: Ara transferde takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Fransız temsilcisi Monaco, sarı-lacivertlilere Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'yu kiralık olarak önerdi. İşte detaylar...
Sezon öncesi yaptığı yaptığı takviyelerle transferin en çok konuşulan takımı olan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi de hareketli günler yaşıyor. Listesinde birçok isim bulunan ve menajerlerin önerdiği futbolcuları araştıran sarı-lacivertliler için sürpriz bir gelişme yaşandı. 2018-19 ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru, bu kez Kanarya'ya önerildi. 23 yaşındaki futbolcunun 2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Monaco, bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif etti.
FRANSA'DA ŞANSI YOK!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'nın sportif direktör Emre Belözoğlu'yla da görüştüğü iddia edilmişti. Avrupa'dan birçok takımın listesinde yer alan Nijeryalı kanat oyuncusunu Türkiye'den Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş ve Başakşehir'in de istediği ileri sürüldü. Monaco formasıyla bu sezon yalnızca 4 maçta 139 dakika sahada kalan Onyekuru, 1 asistlik performans sergiledi. Son maçına 19 Eylül'de çıkan genç futbolcu, Fransız ekibinde forma şansı bulamıyor.
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