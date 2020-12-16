Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 1-3
Misli.com Sultanlar Ligi'nde zirve takipçisi Fenerbahçe Opet, 23'üncü haftada konuk olduğu Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 16-25, 16-25 ve 11-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe üst üste 10'uncu galibiyetini alıp 56 puana ulaşırken, 37 puanda kalan Aydın ekibinin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Janset Cemre (xx), Meryem (xx), Grothues (xx), Hande (xx), Pınar (xx), Pelin (x), Berra (x), Eylül (x), Anthi (x)
FENERBAHÇE OPET: Naz (xxx), Mhajlovic (xxx), Dicle Nur (xxx), Vargas (xxx), Busa (xxx), Eda (xxx), Melis (xxx), Cansu (xx), Bahar (xx)
SETLER: 25-23, 16-25, 16-25, 11-25
SÜRE: 108 dakika (30, 26, 28, 24)
Kaynak: DHA
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