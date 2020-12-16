16 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

Sezon başında yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, sahasında aldığı üst üste yenilgiler dolayısıyla zor günler geçiriyor. Takım ruhunu yakalayamayan sarı-lacivertlilerin 3 gruba bölündüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Sezon başında 18 transfere imza atan ve takımın başına 'u getiren 'de maya tutmadı. Evindeki son 3 maçı kaybederek hayal kırıklığı yaratan Fener'de sahadaki kopuk futbolun arkasındaki en önemli etkenin futbolcular arasındaki gruplaşma olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

FUTBOLCULAR 3 GRUBA AYRILDI
Takımdaki yerlilerin Caner ve Gökhan'ın etrafında toplandığı ve diğerleri ile ilişkilerinin sınırlı olduğu öne sürüldü. Grubun diğer üyeleri ise , Ozan, Altay, Serdar, Sadık, Sinan.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

YENİLER 'YABANCI' HİSSEDİYOR
Fener'in yeni yabancıları , Thiam, Samatta, Lemos, Tisserand ve Pelkas da yerlilerle kaynaşamadıkları için kendileri bir grup oluşturdu. Bu da sahadaki ilişkiye olumsuz yansıdı.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

GAMSIZLAR ALDIRIŞ ETMİYORLAR
Gruplaşmalara aldırış etmeyen Sosa, Gustavo, Perotti, Tolga ve Ferdi de takımın 'Gamsızlar'ı olarak göze çarpıyor. Bu futbolcular da daha çok bireysel hareket ediyor.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

BULUT'A BELÖZOĞLU ENGELİ...
Takvim'in haberine göre Samandıra'daki diğer sorun ise sportif direktör Emre Belözoğlu'nun karizmasının 'tan önde olması. Belözoğlu'nun gölgesinde kalan Bulut, otorite kurmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

YABANCILAR ADAPTE OLAMADI
Sezon başında 18 yapan Fener'de yabancıların birçoğu gruplaşmalar sebebiyle henüz takıma tam olarak adaptasyon sağlayamadı

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

SONUÇLARA DA YANSIYOR
'de futbolcular arasındaki gruplaşmalar sahadaki futbolu da olumsuz etkiliyor. Takım ruhunu yansıtamayan Fener, kopuk bir sergiliyor.

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

YERLILER
Caner Erkin Gökhan Gönül Ozan Tufan Serdar Aziz Sinan Gümüş Altay Bayındır Sadık Çiftpınar

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

YABANCILAR
Samatta Thiam Lemos Tisserand Pelkas Filip Novak

Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü

GAMSIZLAR
Perotti Gustavo Sosa Ferdi Kadıoğlu Tolga Ciğerci

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi
Juan Jesus gemileri yaktı! Fenerbahçe... Juan Jesus gemileri yaktı! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör