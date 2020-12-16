Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü
Sezon başında yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, sahasında aldığı üst üste yenilgiler dolayısıyla zor günler geçiriyor. Takım ruhunu yakalayamayan sarı-lacivertlilerin 3 gruba bölündüğü öğrenildi. İşte detaylar...
Sezon başında 18 transfere imza atan ve takımın başına Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe'de maya tutmadı. Evindeki son 3 maçı kaybederek hayal kırıklığı yaratan Fener'de sahadaki kopuk futbolun arkasındaki en önemli etkenin futbolcular arasındaki gruplaşma olduğu öğrenildi.
FUTBOLCULAR 3 GRUBA AYRILDI
Takımdaki yerlilerin Caner ve Gökhan'ın etrafında toplandığı ve diğerleri ile ilişkilerinin sınırlı olduğu öne sürüldü. Grubun diğer üyeleri ise Mert Hakan, Ozan, Altay, Serdar, Sadık, Sinan.
YENİLER 'YABANCI' HİSSEDİYOR
Fener'in yeni yabancıları Valencia, Thiam, Samatta, Lemos, Tisserand ve Pelkas da yerlilerle kaynaşamadıkları için kendileri bir grup oluşturdu. Bu da sahadaki ilişkiye olumsuz yansıdı.
GAMSIZLAR ALDIRIŞ ETMİYORLAR
Gruplaşmalara aldırış etmeyen Sosa, Gustavo, Perotti, Tolga ve Ferdi de takımın 'Gamsızlar'ı olarak göze çarpıyor. Bu futbolcular da daha çok bireysel hareket ediyor.
BULUT'A BELÖZOĞLU ENGELİ...
Takvim'in haberine göre Samandıra'daki diğer sorun ise sportif direktör Emre Belözoğlu'nun karizmasının Erol Bulut'tan önde olması. Belözoğlu'nun gölgesinde kalan Bulut, otorite kurmakta zorlanıyor.
YABANCILAR ADAPTE OLAMADI
Sezon başında 18 transfer yapan Fener'de yabancıların birçoğu gruplaşmalar sebebiyle henüz takıma tam olarak adaptasyon sağlayamadı
SONUÇLARA DA YANSIYOR
Fenerbahçe'de futbolcular arasındaki gruplaşmalar sahadaki futbolu da olumsuz etkiliyor. Takım ruhunu yansıtamayan Fener, kopuk bir futbol sergiliyor.
YERLILER
Caner Erkin Gökhan Gönül Mert Hakan Ozan Tufan Serdar Aziz Sinan Gümüş Altay Bayındır Sadık Çiftpınar
YABANCILAR
Valencia Samatta Thiam Lemos Tisserand Pelkas Filip Novak
GAMSIZLAR
Perotti Gustavo Sosa Ferdi Kadıoğlu Tolga Ciğerci
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