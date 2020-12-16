Biyonik adam Ozan

Bu sezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ozan Tufan, istatistikleriyle de adından söz ettiriyor. Sarı-lacivertlilerin ligde 12, kupada da oynadığı 1 maçta forma giyen yıldız futbolcu, A Milli Takım'la da Uluslar Ligi'nde 5 maça çıktı.

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Busezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ozan Tufan, istatistikleriyle de adından söz ettiriyor. Sarı-lacivertlilerin ligde 12, kupada da oynadığı 1 maçta forma giyen yıldız futbolcu, A Milli Takım'la da Uluslar Ligi'nde 5 maça çıktı. Çubuklu ile oynadığı maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandıran ve takımının en golcü ismi olan 25 yaşındaki futbolcu, 1 de asist yaptı.