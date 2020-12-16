16 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gözdesi Juan Jesus gemileri yaktı! Fenerbahçe...

Juan Jesus gemileri yaktı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Geçtiğimiz dönemlerinden de 'nin gündemine gelen , forma şansı bulamadığı Roma'dan ayrılmayı kafasına koydu. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperin transferi için bir kez daha harekete geçtiği öğrenildi.

'ta 'yi umutlandıran gelişme… Roma'da ligde 11'de forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper, ocakta takımından ayrılma kararı aldı. 29 yaşındaki stoperle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe de bunun üzerine Brezilyalı ile menajeri aracılığıyla temas kurdu. Jesus'a kısa süre içinde teklif yapılacağı öğrenildi.

(Takvim)

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