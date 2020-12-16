Geçtiğimiz transfer dönemlerinden de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Juan Jesus, forma şansı bulamadığı Roma'dan ayrılmayı kafasına koydu. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperin transferi için bir kez daha harekete geçtiği öğrenildi.

Juan Jesus'ta Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme… Roma'da ligde 11'de forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper, ocakta takımından ayrılma kararı aldı. 29 yaşındaki stoperle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe de bunun üzerine Brezilyalı ile menajeri aracılığıyla temas kurdu. Jesus'a kısa süre içinde teklif yapılacağı öğrenildi.

(Takvim)

DİĞER