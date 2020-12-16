Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi
Ligde Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, morali kupada arıyor. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...
Sahasında oynadığı son 3 maçı kaybeden F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Türkiye'nin kupasında 5. tur maçına çıkacak sarı-lacivertliler, 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediye'yi ağırlayacak. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan taraf, adını son 16'ya yazdıracak. Erol Bulut, bu karşılaşmaya 11'de şans veremediği isimlerle çıkacak.
GÖZLER ÖMER FARUK'TA
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, bugün 11'de olacak. 4. turdaki Sivas Belediye maçına da 11'de başlayan 17'lik oyuncu, hücuma dönük orta saha olarak sahada görev yapacak.
FENERBAHÇE - KARACABEY BLD. MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: HARUN, SANGARE, SADIK, SERDAR, NOVAK, OZAN, MERT, SİNAN, THIAM, ÖMER FARUK, CISSE
KARACABEY BLD.: HASAN, İLYAS, ONUR, RASİMCAN, SERGEN, YUSUF, TAŞKIN, GÖKHAN C., BERK, ARDA, GÖKHAN E.
'GÜZEL BİR MAÇ OLACAK'
Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker, "Maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı. Futbolseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
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