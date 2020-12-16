16 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Gustavo’ya tam destek

Gustavo’ya tam destek
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Son maçların ardından eleştirilerin hedefinde kalan isimlerden biri 'ydu. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambacı için taraftarlar önceki günden bu yana binlerce destek paylaşımında bulundu.

Son maçların ardından eleştirilerin hedefinde kalan isimlerden biri 'ydu. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambacı için taraftarlar önceki günden bu yana binlerce paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcuya övgüler yağdıran 12. adamın öne çıkan yorumlarından biri de, "Gustavo'yu yedirmeyiz" oldu. Yıldız isim, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi
Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör