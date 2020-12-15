Fenerahçe'de bıçak sırtında 4 maç! Skorlar kaderi belirleyecek

Fenerbahçe, evlerinde kaybetmeyen Gaziantep ve Kasımpaşa’ya konuk olurken, Kadıköy’de Başakşehir ile Alanya’yı ağırlayacak. Skorlar Erol Bulut ve takımın kaderini çizecek.

Kadıköy'de üst üste alınan 3 yenilgiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, ligde 4 maçlık yeni bir zorlu periyoda giriyor. Sarılacivertliler sırasıyla Gaziantep FK (D), Başakşehir, Kasımpaşa (D) ve lider Alanyaspor ile karşılaşacak. Sumudica'nın Gaziantep'i 10 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 6 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı, Başakşehir ve Beşiktaş'ı yıktı, evinde ise namağlup (2G/3B). Ardından yüzlerin gülmediği Ülker Stadı'nda son şampiyon Başakşehir ağırlanacak.

15. HAFTA DİNLENECEK

Bay geçilecek 15. haftadan sonra ise rakip deplasmanda Kasımpaşa olacak. O da sahasında hiç yenilmedi (4G/2B), Galatasaray'ı devirdi. Seri Erol Bulut'un eski takımı lider Alanyaspor ile Kadıköy'de oynanacak maçla tamamlanacak. Birbirinden zorlu 4 karşılaşmadan alınacak sonuçlar hem teknik direktör Erol Bulut'un geleceğini hem de şampiyonluk yarışındaki konumu belirleyecek. Sonuçlar iyi olursa sükunet sağlanacak, kötü olursa yönetim radikal adımları devreye sokacak.

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