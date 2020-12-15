Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!

KİM GELDİYSE İLAÇ OLAMADI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) Euro ödedi.