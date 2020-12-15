Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için şimdiye kadar 28.35 milyon Euro (270 milyon TL) para harcandı. Ancak sarı-lacivertliler kalesini bir türlü kapatamıyor...
Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi gecesi Malatya'ya Kadıköy'de 3-0 yenilen Fenerbahçe'de savunma anlayışı ile birlikte stoperlerin performansı masaya yatırıldı.
12 maçta şampiyonluğa oynayan rakipleri Alanya ve G.Saray'ın 2 katından fazla gol yiyen Sarı-Lacivertliler ocakta bir stoper daha almayı planlıyor.
KİM GELDİYSE İLAÇ OLAMADI
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) Euro ödedi.
ALTAY BAYINDIR'A RAĞMEN 16 GOL!
Savunmanın göbeği için yapılan tüm bu harcamalara ve üstüne üstlük kaleci Altay Bayındır'ın başarılı performansına rağmen Fenerbahçe ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol gördü.
Takıma yaz transfer döneminde katılan Lemos ve Tisserand da şimdiye kadar beklentileri karşılamış değil. Sadık'ın da hazır olmadığı görüldü.
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