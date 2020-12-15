15 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için şimdiye kadar 28.35 milyon Euro (270 milyon TL) para harcandı. Ancak sarı-lacivertliler kalesini bir türlü kapatamıyor...

Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.12.2020

'in 12. haftasında cumartesi gecesi 'ya 'de 3-0 yenilen 'de savunma anlayışı ile birlikte stoperlerin performansı masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!

12 maçta şampiyonluğa oynayan rakipleri Alanya ve G.Saray'ın 2 katından fazla gol yiyen Sarı-Lacivertliler ocakta bir stoper daha almayı planlıyor.

Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!

KİM GELDİYSE İLAÇ OLAMADI
Takvim'in haberine göre; , Başkan döneminde edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) Euro ödedi.

Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!

ALTAY BAYINDIR'A RAĞMEN 16 GOL!
Savunmanın göbeği için yapılan tüm bu harcamalara ve üstüne üstlük kaleci 'ın başarılı performansına rağmen ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol gördü.

Fenerbahçe'de 270 milyonluk fiyasko!

Takıma yaz döneminde katılan Lemos ve Tisserand da şimdiye kadar beklentileri karşılamış değil. Sadık'ın da hazır olmadığı görüldü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de stoper aranıyor! Belözoğlu o isimlerin peşinde F.Bahçe'de stoper aranıyor! Belözoğlu o isimlerin peşinde
Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Devre arasında... Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Devre arasında...
Fenerahçe'de bıçak sırtında 4 maç! Skorlar kaderi belirleyecek Fenerahçe'de bıçak sırtında 4 maç! Skorlar kaderi belirleyecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör