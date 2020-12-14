14 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede! Almanlar duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek isteyen Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Premier Lig ekibi Arsenal'da kadroya alınmayana Mesut Özil'in geleceği merak konusu olmaya devam ederken, yıldız futbolcu için Alman basınından flaş bir iddia geldi. İşte tüm detaylar...

Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede! Almanlar duyurdu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.12.2020

İngiltere ekibi 'da sezon başında şok bir şekilde kadro dışı bırakılan 'in Ada macerası yakında son bulacağa benziyor.

Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede! Almanlar duyurdu

'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye olacağı iddia ediliyordu.

Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede! Almanlar duyurdu

için bir iddia da Alman basınından geldi.

Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede! Almanlar duyurdu

Bild'in haberine göre, Fenerbaçe yönetiminin ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede! Almanlar duyurdu

MAAŞ KONUSU

Sportif Direktörü 'nun sözleşmesi bittikten sonra 'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı, Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.

Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede! Almanlar duyurdu

'in sezon sonunda ile olan sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım. Sözleşmem bittikten sonra kariyerimle ilgili en iyi kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka! Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka!
Ezeli rakipler dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi duyurdular Ezeli rakipler dünya yıldızı için karşı karşıya! Transferi duyurdular
Pelkas'tan Erol Bulut sözleri! Sinirliydim... Pelkas'tan Erol Bulut sözleri! "Sinirliydim..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör