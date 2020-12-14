Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede! Almanlar duyurdu

Mesut Özil'in sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım. Sözleşmem bittikten sonra kariyerimle ilgili en iyi kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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