Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede! Almanlar duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek isteyen Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Premier Lig ekibi Arsenal'da kadroya alınmayana Mesut Özil'in geleceği merak konusu olmaya devam ederken, yıldız futbolcu için Alman basınından flaş bir iddia geldi. İşte tüm detaylar...
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da sezon başında şok bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Ada macerası yakında son bulacağa benziyor.
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia ediliyordu.
Mesut Özil için bir iddia da Alman basınından geldi.
Bild'in haberine göre, Fenerbaçe yönetiminin Mesut Özil ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.
MAAŞ KONUSU
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi bittikten sonra Mesut Özil'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı, Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.
Mesut Özil'in sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım. Sözleşmem bittikten sonra kariyerimle ilgili en iyi kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.
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