Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri

Yeni hoca adayları kulislerde şimdiden dillendirilmeye başladı. Christoph Daum ve Aykut Kocaman öne çıkan isimler. İki teknik adamın da takımı tanıması avantaj olarak görülüyor.

Yeni hoca adayları kulislerde şimdiden dillendirilmeye başladı. Christoph Daum ve Aykut Kocaman öne çıkan isimler. İki teknik adamın da takımı tanıması avantaj olarak görülüyor. Ancak bu iddialar şimdilik sosyal medya düzeyinde... Yönetimin henüz bu konuda resmi bir girişimde bulunmadığı ancak ön hazırlıklara ve arayışlara başlandığı da ifade ediliyor.

(Fotomaç)

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