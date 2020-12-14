14 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri

F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Yeni hoca adayları kulislerde şimdiden dillendirilmeye başladı. ve öne çıkan isimler. İki teknik adamın da takımı tanıması avantaj olarak görülüyor.

Yeni hoca adayları kulislerde şimdiden dillendirilmeye başladı. ve öne çıkan isimler. İki teknik adamın da takımı tanıması avantaj olarak görülüyor. Ancak bu iddialar şimdilik sosyal medya düzeyinde... Yönetimin henüz bu konuda resmi bir girişimde bulunmadığı ancak ön hazırlıklara ve arayışlara başlandığı da ifade ediliyor.

(Fotomaç)

Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada
Yönetim kararını verdi! Kötü sonuçlar devam ederse... Yönetim kararını verdi! Kötü sonuçlar devam ederse...
F.Bahçe'nin eski hocası Covid-19'a yenildi! F.Bahçe'nin eski hocası Covid-19'a yenildi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör