14 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de golcüler de kayıp

Golcüler de kayıp
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadroya dahil edilen Mbwana Samatta, ve Kemal Ademi, beklenen performansı ortaya koyamadı.

Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadroya dahil edilen Mbwana Samatta, ve Kemal Ademi, beklenen performansı ortaya koyamadı. Erol Bulut'un forvette görevlendirdiği 3 futbolcu, ligde atılan 22 golün sadece 5'ini kaydedebildi. 9 maçta forma giyen Cisse 3 kez fileleri havalandırırken, 7 müsabakada sahaya çıkan Samatta ise 2 gol atabildi. Sadece 4 maçta oynayabilen Ademi ise henüz gol sevinci yaşayamadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada
Yönetim kararını verdi! Kötü sonuçlar devam ederse... Yönetim kararını verdi! Kötü sonuçlar devam ederse...
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör