Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Yeniden sakatlandı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci'nin çekilen mR'ında sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu arada sarı-lacivertli ekipte Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü.
Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.
Öte yandan Fenerbahçe, sakatlık şokuyla sarsıldı. Tolga Ciğerci'nin çekilen mR'ında sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi
Henüz 2 hafta önce sakatlıktan dönen oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
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