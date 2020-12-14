14 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Yeniden sakatlandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci'nin çekilen mR'ında sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Yeniden sakatlandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 Giriş Tarihi: 14.12.2020

, 5. turunda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Yeniden sakatlandı

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Yeniden sakatlandı

Bu arada sarı-lacivertli ekipte Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Yeniden sakatlandı

Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Yeniden sakatlandı

Öte yandan , sakatlık şokuyla sarsıldı. 'nin çekilen mR'ında sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Yeniden sakatlandı

Henüz 2 hafta önce sakatlıktan dönen oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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