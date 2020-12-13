Fenerbahçe'de sistem error verdi! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut, "Fener'in sistemi yok" eleştirilerini inkar etti. Yeni Malatyaspor maçındaki kopuk futbol, acı gerçeği gözler önüne serdi. Bulut'lu Kanarya, sezon başından bu yana organize hareket edemedi. Fenerbahçe'nin yetersiz futbolu Malatya maçında iflas etti. İşte detaylar...
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olarak tarihinde ilk defa Kadıköy'de üst üste üçüncü maçını kaybeden Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştiri oklarının hedefine geldi.
Fenerbahçe'nın Erol Bulut yönetimindeki futbolu "Error (hata)" veriyor... Bulut, hafta içerisinde takımın sistemi olmadığı yönündeki eleştirileri sert bir şekilde inkar ederken dün Yeni Malatya karşısında oynanan futbol ve alınan sonuç eleştirilerin haklılığını gözler önüne serdi.
ORGANİZE BİR GÖRÜNTÜ VEREMEDİ
Takvim'in haberine göre, sezon başından bu yana organize bir görüntü veremeyen Fener'in sistemsiz futbolu dün iflas etti. Sarı-Lacivertliler, sahasında Yeni Malatyaspor'a farklı yenilerek taraftarını kahretti.
BULUT'UN TAHTI SALLANIYOR!
Beklenen sonuçları alamadığı gibi istenilen futbolu da takımına oynatamanay Erol Bulut'un, Fener'deki geleceği de tartışmaya açıldı. Birçok taraftar Bulut'u istifaya çağırdı.
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