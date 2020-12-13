13 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sistem error verdi! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut, "Fener'in sistemi yok" eleştirilerini inkar etti. Yeni Malatyaspor maçındaki kopuk futbol, acı gerçeği gözler önüne serdi. Bulut'lu Kanarya, sezon başından bu yana organize hareket edemedi. Fenerbahçe'nin yetersiz futbolu Malatya maçında iflas etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sistem error verdi! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında sahasında 'a 3-0 mağlup olarak tarihinde ilk defa 'de üst üste üçüncü maçını kaybeden 'de eleştiri oklarının hedefine geldi.

Fenerbahçe'de sistem error verdi! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor

'nın yönetimindeki futbolu "Error (hata)" veriyor... Bulut, hafta içerisinde takımın sistemi olmadığı yönündeki eleştirileri sert bir şekilde inkar ederken dün Yeni karşısında oynanan ve alınan sonuç eleştirilerin haklılığını gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'de sistem error verdi! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor

ORGANİZE BİR GÖRÜNTÜ VEREMEDİ
Takvim'in haberine göre, sezon başından bu yana organize bir görüntü veremeyen Fener'in sistemsiz futbolu dün iflas etti. Sarı-Lacivertliler, sahasında 'a farklı yenilerek taraftarını kahretti.

Fenerbahçe'de sistem error verdi! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor

BULUT'UN TAHTI SALLANIYOR!
Beklenen sonuçları alamadığı gibi istenilen futbolu da takımına oynatamanay 'un, Fener'deki geleceği de tartışmaya açıldı. Birçok taraftar Bulut'u istifaya çağırdı.

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