Fenerbahçe kafadan yıkıldı

Bu sezon hava toplarını almakta zorlanan F.Bahçe, dün akşam Umut Bulut'u da durduramadı. Tecrübeli futbolcu, Altay'ı kafa ile avlarken sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de en fazla (6) kafa golü yiyen takım konumuna yükseldi.

Bu sezon hava toplarını almakta zorlanan F.Bahçe, dün akşam Umut Bulut'u da durduramadı. Tecrübeli futbolcu, Altay'ı kafa ile avlarken sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de en fazla (6) kafa golü yiyen takım konumuna yükseldi.

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