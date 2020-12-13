Fenerbahçe kafadan yıkıldı!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Son 3 iç saha maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gündeme oturan isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş oldu. Usta yorumcu Gürcan Bilgiç, Mert Hakan Yandaş ile ilgili olay bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...