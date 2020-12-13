13 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kafadan yıkıldı!

Fenerbahçe kafadan yıkıldı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Üst üste aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarını üzen özellikle hava toplarında oldukça zorlanıyor. karşısında 'u durduramayan sarı-lacivertliler, bu sezon 'de en fazla (6) kafa golü yiyen takım konumuna yükseldi.

Bu sezon hava toplarını almakta zorlanan F.Bahçe, dün akşam 'u da durduramadı. Tecrübeli futbolcu, Altay'ı kafa ile avlarken sarı-lacivertliler bu sezon 'de en fazla (6) kafa golü yiyen takım konumuna yükseldi. (Fotomaç)

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