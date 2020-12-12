12 Aralık 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Juan Jesus müjdesi! Bedelsiz gelecek
Ara transfer dönemi için stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Juan Jesus'tan müjdeli haber geldi. Roma, Brezilyalı futbolcuyu sarı-lacivertlilere bedelsiz vermeye hazır. Top şimdi İtalyan ekibinin hocası Fonseca'da. İşte detaylar...
Savunmaya yapılan takviyelere rağmen Erol Bulut'un ara transfer döneminde stoper takviyesi istemesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar ilk olarak Juan Jesus ile temasa geçmiş ve olumlu dönüş almıştı. Gelen haberlere göre Roma yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Roma yönetiminin konuyu Roma teknik heyetine sunacağı ve onay verilirse Jesus'un Fenerbahçe'ye transferine izin verileceği ifade ediliyor. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon fazla forma şansı bulamamıştı.
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