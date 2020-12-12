12 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Juan Jesus müjdesi! Bedelsiz gelecek

F.Bahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız isim bedelsiz gelecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Ara dönemi için stoper arayışlarını sürdüren 'nin gündemine aldığı 'tan müjdeli haber geldi. Roma, Brezilyalı futbolcuyu sarı-lacivertlilere bedelsiz vermeye hazır. Top şimdi İtalyan ekibinin hocası Fonseca'da. İşte detaylar...

Savunmaya yapılan takviyelere rağmen Erol Bulut'un ara döneminde stoper takviyesi istemesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar ilk olarak ile temasa geçmiş ve olumlu dönüş almıştı. Gelen haberlere göre Roma yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Roma yönetiminin konuyu Roma teknik heyetine sunacağı ve onay verilirse Jesus'un 'ye transferine izin verileceği ifade ediliyor. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon fazla forma şansı bulamamıştı.

(Takvim)

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