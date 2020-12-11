Flaş Altay Bayındır sözleri! "Muslera gibi şampiyonluk kurtaran kaleci olursan marka olursun"

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Denizlispor maçında yıldızlaşan Altay Bayındır, "Hiç bir maça kahraman olmak için çıkmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. A Spor yorumcusu Ender Bilgin Spor Medyası programında Altay Bayındır hakkında yorumda bulundu. Ender Bilgin, "Muslera gibi şampiyonluk kurtaran bir kaleci olursan marka olursun." ifadelerini kullandı.

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