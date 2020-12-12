Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı öncesi Erol Bulut'tan 3 puan yorumu!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, "Rakibimiz geçen hafta kazandı. Genelde uzun toplarla oynuyor. 3 puan için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.



İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

Bizim için önemli olan geçen haftaki maçtan sonra bugün de kazanmak.

FUTBOLCULARIM MAÇA HAZIR

Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Futbolcularım maça hazır. Sahada çalışmamız lazım. Basit hatalar yapmamamız gerekiyor.

3 PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ



Rakibimiz geçen hafta kazandı. Genelde uzun toplarla oynuyor. 3 puan için sahaya çıkacağız.

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