12 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli eski yöneticiden şok sözler! "Lemos hatalı transfer"

Eski yöneticiden şok sözler! Lemos hatalı transfer
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Bir dönem 'de yöneticilik yapan , sarı-lacivertlilerin sezon başında Las Palmas'tan kadrosuna kattığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'un hatalı olduğunu söyledi.

'nin eski yöneticisi , tartışılan Lemos'un transferinin hata olduğunu söyledi. Radyo'ya konuşan Kosif, "Lemos, Fenerbahçe kalibresinde asla değil. Yönetim stoper transferinde sınıfta kaldı. Kurulan kadro da yaşlı. Seneye tekrar gerekecek. 2.5 yılda 53'e yakın oyuncu alınıyorsa orazada zaten bir yanlışlık vardır" dedi. Kosif ayrıca, "Gökhan ve Caner'i asla almazdım. Bu kulübü para için terk eden oyuncuların tekrar dönmesini doğru bulmuyorum. Ancak şu ana kadar en faydalı transferler onlar. Erol Bulut takıma erken geldi, ancak bu camiada kredisi sonsuzdur. Hakemler Fenerbahçe aleyhine kolay düdük çalıyor. dikkatli olmalı. Takımın yüzde 60 ihtimalle ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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