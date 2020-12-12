12 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında ile karşılaşacak olan 'de geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen , Malatya ekibiyle oynanacak maçla formasına kavuşuyor.

Kadroda bugün en az 2 değişiklik olacak. Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen ilk 11'e dönecek. Sambacı'nın gelişiyle 'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor. Gustavo, geride kalan 11 haftada 108 top kapmayla bu alanda 'in en iyisi. Yukatel Denizlispor maçında çift sarıdan kızaran ile sakatlığı süren Lemos'un yokluğunda ise stoperde Tisserand'a Sadık Çiftpınar eşlik edecek.

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