12 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Dorukhan Toköz için pusuda! Beşiktaş ile anlaşamazsa...

F.Bahçe Dorukhan Toköz için pusuda! Beşiktaş ile anlaşamazsa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

, Dorukhan ile henüz anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş imza attıramazsa teklifi daha cazip olan , milli futbolcu için hemen devreye girecek.

ile arasında rekabeti hala bitmiş değil. Siyah-Beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz anlaşmanın sağlanmadığı bildirildi. Fenerbahçe ise Dorukhan Toköz için pusuda bekliyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ CAZİP DEĞİL

Dorukhan'ın Beşiktaş yönetiminden maddi konularda istediği rakamı alamadığı Fenerbahçe'nin teklifinin ise Siyah-Beyazlı yönetimin önerdiği rakamdan çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

1 HAFTA İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dorukhan ile yapılan görüşmeleri müspet ya da menfi 1 hafta içinde kesin olarak sonuçlandıracağını söylemişti.

DEVRE ARASINDA SATIŞ İDDİASI

Süre daraldıkça Fenerbahçe'nin iştahı daha da artıyor. Dorukhan'ın Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda devre arasında Fenerbahçe'ye satışının da gündemde olduğu iddia ediliyor.

(Takvim)

Eski yöneticiden şok sözler! haberin devamı

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