Fenerbahçe Dorukhan Toköz için pusuda! Beşiktaş ile anlaşamazsa...
Beşiktaş, Dorukhan ile henüz anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş imza attıramazsa teklifi daha cazip olan Fenerbahçe, milli futbolcu için hemen devreye girecek.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dorukhan Toköz rekabeti hala bitmiş değil. Siyah-Beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz anlaşmanın sağlanmadığı bildirildi. Fenerbahçe ise Dorukhan Toköz için pusuda bekliyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ CAZİP DEĞİL
Dorukhan'ın Beşiktaş yönetiminden maddi konularda istediği rakamı alamadığı Fenerbahçe'nin teklifinin ise Siyah-Beyazlı yönetimin önerdiği rakamdan çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
1 HAFTA İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dorukhan ile yapılan görüşmeleri müspet ya da menfi 1 hafta içinde kesin olarak sonuçlandıracağını söylemişti.
DEVRE ARASINDA SATIŞ İDDİASI
Süre daraldıkça Fenerbahçe'nin iştahı daha da artıyor. Dorukhan'ın Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda devre arasında Fenerbahçe'ye satışının da gündemde olduğu iddia ediliyor.
(Takvim)
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