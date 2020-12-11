11 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat oyuncuların son durumu

F.Bahçe'den açıklama geldi! İşte sakat oyuncuların son durumu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

'in 12. haftasında 'u ağırlayacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden sakatlıkları bulunan Ademi, Lemos, , Samatta ve Perotti'nin son durumlarıyla ilgili bilgi verildi.

Futbol Takımı, 'in 12. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandırıldı.

Sakatlıkları bulunan Kemal Ademi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken Enner , Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren sarı-lacivertli takım, 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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