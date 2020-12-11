Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat oyuncuların son durumu
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden sakatlıkları bulunan Ademi, Lemos, Valencia, Samatta ve Perotti'nin son durumlarıyla ilgili bilgi verildi.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandırıldı.
Sakatlıkları bulunan Kemal Ademi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.
Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren sarı-lacivertli takım, 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
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